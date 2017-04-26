Шаронов: перестроился на профессию тренера и готов остаться в «Рубине»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов, получивший в октябре прошлого года право работать помощником главного тренера в РФПЛ, рассказал, что готов к тренерской работе и хотел бы остаться в казанской команде.
«Встречался с руководством, обговорили кое-какие детали. Теперь жду от них какое-то решение. Надо понять, в каком качестве они меня видят. Я готов остаться в «Рубине» и дал это понять. Сказал руководству, чем хотел бы заниматься. Академия – это первый шаг для меня. Теперь готов к следующему. Пока от руководства никакого предложения не последовало, была только предварительная беседа. Мой приоритет – остаться здесь. А что предложат – зависит от руководства. Я окончательно перестроился на профессию тренера и хочу заниматься этим дальше», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.