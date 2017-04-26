«Арсенал» Т – «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Крыльев Советов» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги, который сегодня пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.
«Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов, Бурмистров, Думбия, Шевченко.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Зотов, Божин, Надсон, Зинков, Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно, Паскуато.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Крылья Советов». Начало встречи — в 19:30 мск.