«Зенит» отказался принимать газон «Крестовского», несмотря на уговоры Мутко

«Зенит» по принципиальным соображениям отказывается принимать газон нового стадиона на Крестовском острове из-за неудовлетворительного качества покрытия, сообщает Regnum. Кроме того, на арене остаются серьёзные проблемы и с самим выкатным полем, на вибрацию которого ранее обратила внимание комиссия ФИФА.
По данным источника, накануне президент РФС Виталий Мутко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин уговаривали «Зенит» принять газон таким, какой он есть, но клуб не согласился.
22 апреля «Зенит» провёл свой первый матч на новом стадионе. Качество газона вызвало критику у футболистов, экспертов и наблюдателей. Невооруженным глазом были заметны проплешины на поле, вылетающие из-под бутс игроков куски травы и земли, остающиеся на газоне ямы и рытвины, которые пришлось прямо в ходе игры ровнять игрокам и даже тренерам команд.