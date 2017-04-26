Столыпин — о матче с «Зенитом»: «Оренбург» проиграл бой, но не войну

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ.
«Я лично поблагодарил ребят за хорошую игру, за самоотдачу и за то, что боролись. У нас были голевые моменты. Может быть, игра и ничейная была, но, как говорится, футбол есть футбол, и результат на табло.
Претензий к ребятам нет, просто чуть-чуть не повезло. Удачи не хватило, возможно, мастерства. По игре футболисты «Зенита» все на порядок выше классом, они члены сборной России и других стран. Для нас это был хороший опыт. Пусть и поражение, но всё равно занесём его в копилку, чтобы те недостатки, которые были, тренерский штаб отработал. Видно, что мы прибавляем с каждой игрой.
Болельщики поддерживали команду, никто не корил и не свистел. Была полная поддержка стадиона. Сегодня у нас команда, которая способна на такую игру, но она обучаема и растёт от матча к матчу. К сожалению, пока мы не смогли одолеть «Зенит». Впереди ещё сложные матчи, ребята не расслабляются. С «Тереком» повезло, может, повезёт ещё, голы пойдут. Верим в команду. Проиграли бой, но не войну», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.