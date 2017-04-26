«Рубин» — «Терек» — 0:1. Казанцы не смогли победить в седьмом матче РФПЛ подряд

«Рубин» проиграл «Тереку» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Рубин» не смог победить в седьмом матче турнира подряд.
На исходе первого тайма Магомед Митришев выскочил на ударную позицию, с которой пробил в дальний нижний угол. Сергей Рыжиков рукой парировал мяч, но Аблайе Мбенге оказался первым на добивании.
«Терек» (36 очков) вышел на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (29 баллов) находится на 11-й строчке.