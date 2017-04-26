Гончаренко: тот случай, когда понравились и игра ЦСКА, и результат

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Наставник выразил удовлетворённость результатом и игрой команды, но отметил, что травма полузащитника Алана Дзагоева в первом тайме подпортила общее впечатление о победе.
«Сегодня тот случай, когда понравилась и игра, и результат. Ложкой дегтя в бочке мёда стала травма Дзагоева. О подробностях его повреждения станет известно завтра. С уходом Дзагоева мы понесли потерю не в структуре игры, а в качестве игры в атаке. Сегодня мы качественно оборонялись и провели много атак», — сказал Гончаренко в эфире «Матча».