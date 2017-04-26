Сёмин: ЦСКА в каждом эпизоде был злее, сильнее и принципиальнее «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:4).
«ЦСКА полностью переиграл нас, и я их хочу поздравить их с хорошей игрой. В каждом эпизоде они были злее, сильнее, принципиальнее нас. Когда проиграешь 0:1, будут говорить: могли забить, могли не забить. По мозгам нам дали очень серьёзно. Наши футболисты в состоянии понять и принять поражение и исправить ситуацию в дальнейших матчах.
Почему решили играть в четыре защитника? Предыдущий матч тоже играли в четыре защитника. В какой-то мере замена Чорлуки не произошла. Каждый футболист «Локомотива» не играл в полную силу, так, как может. Что касается того, будем ли мы выставлять полурезерв на игру с «Рубином» ради финала Кубка, то после этого матча сложно сказать, где у нас полурезервный состав, а где основной", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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