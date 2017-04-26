Кирьяков: если будем играть так, как сегодня, то «Арсеналу» Т всё будет по плечу

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0. «Канониры» прервали серию из трёх поражений в турнире.
«Думаю, мы как-то неуверенно начали. На игроков давило наше положение, и мы все не могли никак толком организовать более-менее хорошую атаку. А потом начали лучше организовывать атаки, плюс „стандарты“ пошли. Забили, могли забить до перерыва и ещё. Во втором тайме играли на характере, а Расич опять забил. Победа, считаю, заслуженная.
Психологическая работа и восстановление — над этим надо поработать. Если будем играть так, как сегодня, то нам всё будет по плечу", — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».