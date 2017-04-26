Вернблум: сегодня была хорошая игра, о дерби со «Спартаком» ещё не думал

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 4:0.
«Сегодня была хорошая игра. Дерби со «Спартаком»? Я не думал об этом. Сегодня была одна игра, завтра будет следующая», — передаёт слова Вернблума корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Встреча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 30 апреля. К этому матчу красно-белые подходят лидерами с преимуществом в семь очков над ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице.