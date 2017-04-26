Грасия: вопросов по самоотдаче у меня к футболистам «Рубина» нет

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал домашнее поражение от «Терека» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Мы постарались войти в игру агрессивно, команда шла вперёд, старались открыть счёт. К сожалению, не удалось этого сделать. Соперник в одной из атак забил гол. Время играло против нас, мы пытались исправить ситуацию, забить, атаковать. Но из-за того ощущения, что мы проигрываем по счёту, ребята сваливались на неорганизованные действия. К сожалению, стоит признать, что были ошибки, мы проиграли, это суровая реальность. Нужно готовиться к следующей игре, улучшать игру во многих компонентах.
В некоторых матчах мы создаём мало моментов, но были матчи, где было достаточно голевых моментов, но не хватало удачи. Если бы я знал об этом в начале сезона, я бы применил какое-то средство. Но сейчас это достаточно затруднительно. Вопросов по самоотдаче нет, футболисты полностью выкладываются для того, чтобы одержать победу. Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Камболов в прошлом сезоне играли совсем по-другому? Сложно что-то сказать на это утверждение", — цитирует Грасию сайт «Рубина».