Канунников: у «Рубина» нет никакой игры, просто позор. Надо что-то предпринимать

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал итоги домашнего матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком» (0:1).
«Я не знаю, что происходит с командой… Не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не всё в порядке. Игры никакой. Не в порядке центр, передачи на фланги и подача — всё. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и… И больше нечего сказать. Просто позор.
Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания, конечно, ничего не придёт. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение — только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно — отсюда и результат.
Понимает ли команда, что от неё требует Хави Грасия? Что требует, то и делаем.
На самом деле соперник давал играть — у них были огромные разрывы между линиями. Я сегодня часто опускался в разрывы, принимал мяч, отдавал на правый фланг, оттуда навешивали… Как таковой командной игры не было. Да, конечно, «Терек» играл компактно, особенно после забитого гола, но мы опять ничего не создали», — цитирует Канунникова пресс-служба клуба.