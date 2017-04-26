«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» — 2:0. Видеообзор матча

Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0. «Канониры» прервали серию из трёх поражений в турнире.
На 31-й минуте Никита Бурмистров выдал отличную подачу на Гию Григалаву, который головой подправил мяч в цель. На 80-й минуте прошёл заброс через всё поле на Федерико Расича, тот выскочил на свидание с Евгением Конюховым и перебросил мяч через голкипера в дальний угол пустых ворот.
«Арсенал» догнал «Крылья Советов» и делит с ними 14-е место в таблице: обе команды набрали по 21 очку.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.