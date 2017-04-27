«Реал» забил «Депортиво» шесть голов и догнал «Барселону» по количеству очков

«Реал» разгромил «Депортиво» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
В составе «Реала» дублем отметился Хамес Родригес, по разу отличились Альваро Мората, Лукас Васкес, Иско и Карлос Касемиро. У «Депортиво» по голу забили Флорин Андоне и Хоселу.
Благодаря этой победе «Реал» догнал «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании: обе команды набрали по 78 очков и делят первое место, но у мадридцев есть матч в запасе. «Депортиво» (31 балл) — 16-й.