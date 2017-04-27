«Барселона» заинтересована в покупке защитника «Арсенала» Бельерина

Руководство «Барселоны» рассматривает защитника «Арсенала» Эктора Бельерина в качестве приоритетной трансферной цели, сообщает Marca.
Сине-гранатовые ищут равноценную замену правому защитнику Дани Алвесу, перешедшему в «Ювентус» в 2016 году, и 22-летний испанец является главным кандидатом на эту позицию.
Бельерин в текущем сезоне сыграл в 34 матчах за «Арсенал», в которых отдал три голевые передачи. Защитник в ноябре 2016 года продлил свой контракт с «канонирами» до 2023 года, его трансферная стоимость оценивается в € 25 млн. Бельерин является воспитанником «Барселоны», академию которой покинул в 2011 году.