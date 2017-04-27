Зидан: сложно говорить футболистам, что в следующем матче они играть не будут

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал, что ему нелегко выбирать основной состав на матчи. Французский специалист сказал это после гостевой победы своей команды над «Депортиво» (6:2) в 34-м туре чемпионата Испании. На поле в составе «сливочных» не вышли такие игроки, как Роналду, Бензема, Навас, Модрич и Карвахаль. Полузащитник Гарет Бэйл отсутствовал из-за травмы.
«Споры насчёт основного состава будут всегда. Однако я сам настаиваю на том, что все наши игроки важны. Мы будем выбирать игроков на каждый отдельный матч. Сложно говорить этим футболистам после такой игры, что в следующем матче они играть не будут. Однако игроки относятся к этому с пониманием», — цитирует Зидана Marca.