Инфантино: Южная Америка получит два дополнительных места на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что сборные Южной Америки получат 6,5 места в финальной стадии чемпионата мира 2026 года, сообщает Xinhua.
КОНМЕБОЛ сможет отправить шесть своих команд на ЧМ напрямую, а седьмая сборная поборется за право участвовать в мундиале в стыковых матчах.
Кроме того, Инфантино сообщил о планах ФИФА к 2026 году расширить финальную стадию чемпионата мира по футболу до 48 команд — вместо текущих 32.
По итогам квалификации к ЧМ-2018 Южная Америка получит 4,5 места на ЧМ в России.