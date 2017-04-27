Луис Энрике: удивительно, что Маскерано раньше не забивал за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал гол защитника Хавьера Маскерано в ворота «Осасуны» (7:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании. Это был первый гол аргентинского футболиста в играх за «Барселону». Маскерано стал автором шестого мяча своей команды, реализовав пенальти.
«Удивительно, что Маскерано раньше не забивал за «Барселону». Речь идёт о футболисте самого высокого уровня, его игра не вызывает никаких сомнений. Маскерано – прирождённый боец, рядом с которым совершенствуют свою игру и его партнёры по команде», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Для своего первого гола 32-летнему Маскерано потребовалось 319 официальных матчей.