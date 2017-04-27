Шмельцер: большой комплимент «Боруссии», которая переломила ход игры в Мюнхене

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.
«Удача была на нашей стороне, плюс мы воспользовались своими моментами. Для болельщиков это был отличный футбольный спектакль с большим количеством моментов с обеих сторон и счастливым концом для нас. Если бы мы пропустили третий мяч, игра была бы закончена. Большой комплимент всей команде, которая смогла переломить ход игры. Но работа пока не окончена. Теперь нужно выиграть финал в Берлине – это наша цель», — цитирует Шмельцера пресс-служба «Боруссии».
В финале «Боруссия» сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».