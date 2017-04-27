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Маттеус: «Реал» заслуженно победил «Баварию»

27 апреля 2017, четверг. 10:10. Футбол

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает неудачу команды в четвертьфинале Лиги чемпионов закономерной. Подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч проиграли мадридскому «Реалу» (1:2, 2:4).

«Я понимаю, что в возбуждённом состоянии пытаются свалить вину за поражение на арбитра. Но по прошествии нескольких дней в клубе должны подходить к вопросу в соответствии с реалиями и честно. Если проанализировать обе встречи, то «Реал» заслуженно победил «Баварию». Арбитры ошибались в пользу обеих команд», — цитирует Маттеуса Sport Bild.

После второго матча практически все представители «Баварии» жаловались на судейство. На 84-й минуте венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого клуба Артуро Видаля, показав ему вторую жёлтую карточку, притом что его одноклубники уверены, что Видаль вообще не фолил. Кроме того, в «Баварии» полагают, что в дополнительное время второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.

Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Лотар Маттеус
Новости. Футбол
27 апреля 2017, четверг
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