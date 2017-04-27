«Гуанчжоу Эвергранд» могут наказать за баннер про «британских собак»

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» может быть наказан азиатской футбольной конфедерацией за то, что фанаты во время матча Лиги чемпионов АФК с гонконгским «Итсерном» (6:0) вывесили оскорбительный баннер. Надпись на баннере гласила: «Уничтожайте британских собак, искореняйте яд независимости Гонконга».
The Guardian сообщает, что «Гуанчжоу» были предъявлены обвинения сразу по двум статьям. Первая статья 58 дисциплинарного и этического кодекса АФК, а вторая статья 65, относящаяся к поведению фанатов.
Гонконг в 1842 году был захвачен Великобританией и стал её колонией. В 1997 году Гонконг официально был возвращён Китайской Народной Республике.