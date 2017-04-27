Орлов: ЦСКА выиграл со счётом 4:0. «Зенит» уже забыл, что это такое

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о проблемах «Зенита», а также выразил мнение, что «Спартак» гарантирует себе победу в РФПЛ, если не проиграет ЦСКА (30 апреля) в матче 26-го тура.
«Что творится с «Зенитом»? Что-то произошло, и это забота клуба, там переживают больше, чем мы. Мы можем советовать что угодно, но они должны сами решить, как дальше жить.
«Зениту» надо бороться за второе место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. Но ЦСКА вчера выиграл 4:0 у «Локомотива», тогда как мы не можем забить больше двух-трёх голов, мы уже забыли, что это такое.
Что касается чемпионства, то ближе всех к нему «Спартак». Даже если «Спартак» проиграет ЦСКА, останется отрыв в четыре очка. Если же «Спартак» сыграет с ЦСКА вничью, то он чемпион», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
После 25 туров лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» (57 очков) на семь баллов опережает ЦСКА (50) и на восемь — «Зенит» (49).