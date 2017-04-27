Шалимов: мастерство игроков «Краснодара» чуть выше, поэтому мы победили в Перми

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов выступил на пресс-конференции после победы над «Амкаром» (2:0) в Перми в матче 25-го тура РФПЛ.
«Тяжелейшая игра. „Амкар“ давно здесь не проигрывал. Это очень серьёзная и организованная команда плюс искусственное поле, к которому надо было приспособиться. Мы это быстро сделали и довели игру до победы.
У „Амкара“ были тоже моменты, но мы свои реализовали, а они — нет. Это говорит о том, что на этом этапе, в концовке чемпионата, мастерство наших игроков чуть выше, поэтому мы одержали победу сегодня, что для нас самое главное. Что касается игры, то были, как обычно, положительные моменты, были — не очень. Мы их разберём.
Травма Шишкина? У него рассечение. Видимо, шипами попали, рассекли. Дальше будут смотреть врачи", — заявил Шалимов на пресс-конференции.