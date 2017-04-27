«Севилья» обыграла «Сельту» и сравнялась по количеству очков с «Атлетико»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле одержала победу со счётом 2:1 над «Сельтой».
На 49-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев поля вперёд. Однако почти сразу же гости получили право на пенальти, который реализовал Яго Аспас. Несколько минут спустя команда из Виго осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Педро Эрнандес. Победу андалузской команде принёс Виссам Бен-Йедер на 79-й минуте.
Благодаря этой победе «Севилья» сумела догнать по количеству очков идущий на третьем месте «Атлетико» (68). «Сельта» (44) занимает 11-е место.
Ранее в другом матче тура вничью со счётом 0:0 сыграли «Алавес» и «Эйбар».