Эриксен: победа над «Пэлас» придаст «Тоттенхэму» уверенности на концовку АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен отметил, что победа над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 34-го тура АПЛ позволила «шпорам» остаться в гонке за титул. Датский футболист забил победный гол на 78-й минуте. За пять туров до конца «Тоттенхэм» на четыре очка отстаёт от лидирующего в таблице чемпионата «Челси».
«Это был большой гол. Мы показали, что всё ещё в деле. Нам нужно сфокусироваться на своей игре, но „Челси“ тоже должен потерять очки. Эта победа придаст нам уверенности на оставшиеся пять матчей. Посмотрим, чем закончится гонка», — цитирует Эриксена Goal.