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Бывший гендиректор «Ювентуса» Моджи получил работу в албанском клубе

28 апреля 2017, пятница. 00:27. Футбол

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи, пожизненно отстранённый от работы в итальянском футболе, будет трудиться в Албании.

79-летний итальянец был назначен трансферным консультантом клуба «Партизани» из Тираны. В четверг он был представлен СМИ в новой должности.

За организацию договорных матчей Моджи был отстранён от футбольной деятельности в 2006 году, а в 2011-м суд приговорил его к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения. Через год с небольшим срок был сокращён, а затем приговор и вовсе аннулировали.

Разбирательство в отношении Моджи и других членов руководства «Ювентуса», получившее название «кальчополи», началось весной 2006 года, после того как итальянская прокуратура обнародовала записи телефонных переговоров руководителей туринского клуба. Моджи обвиняли в давлении на арбитров, сговоре с судьями и руководителями других клубов. «Ювентус» был лишён чемпионских титулов 2005 и 2006 годов и отправлен в Серию В со штрафом в девять очков. К следующему сезону туринцы сумели вернуться в элитный итальянский дивизион.

Бывший гендиректор «Ювентуса» Моджи получил работу в албанском клубе

Бывший гендиректор «Ювентуса» Моджи получил работу в албанском клубе

Фото: Официальный сайт «Партизани»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ювентус Лучано Моджи Фото
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