Петраков: тяжело что-то объяснить в судействе после случившегося в Петербурге

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ, в котором его команда на выезде встречалась с «Анжи» (3:3). В составе махачкалинской команды хет-трик оформил Арсен Хубулов, все три гола записавший на свой счёт ударами с 11-метровой отметки.
«В целом игрой доволен, а судейство не хочу комментировать. Были непонятные действия Безбородова, непонятные решения. Есть судейская коллегия, и пусть она оценивает его действия. В моей карьере не было такого, чтобы назначали три пенальти. Есть какие-то пенальти, которые оправданы, но в основном, когда судья хочет видеть эти пенальти, он их всегда находит. Не могу сказать, что первый пенальти был обоснованный. Мяч попадает игроку в плечо, а он видит пенальти. Не могу этого объяснить.
У нас всегда получается, что у судей свои правила. Вот как они видят, так и трактуют. Тяжело вообще что-то объяснить в судействе после того, что мы видели в Петербурге (имеется в виду матч «Зенит» — «Урал», в котором гостям показали три красные карточки. — Прим. «Чемпионата»). Когда человек ошибся, а комиссия делает вывод, что всё было обоснованно. Если у него три ошибки и это всё было обоснованно, то почему судью-то дисквалифицируют? Тогда давайте ему судить дальше. А у нас ошибки не признают, а судью убирают. Как это понимать? Я лично не могу разобраться», — заявил Петраков на пресс-конференции после матча «Анжи» — «Томь».