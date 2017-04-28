Григорян не стал общаться с журналистами из-за плохого самочувствия

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян пропустил пресс-конференцию после матча 25-го тура РФПЛ с «Томью» (3:3), поскольку плохо себя почувствовал. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов.
Кроме того, Григорян не стал давать обязательное интервью телевидению сразу после финального свистка. В обоих случаях с прессой общался старший тренер «Анжи» Дмитрий Безняк.
Следующий матч махачкалинцы проведут в понедельник, 1 мая, в Краснодаре с местной одноимённой командой.