Серхио Рамос не исключает, что станет президентом «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не исключает, что в будущем может стать президентом «Королевского клуба». Футболист сказал это, отвечая на вопросы болельщиков в социальной сети «Твиттер».
«Стать президентом «Реала»? Пока не вижу себя в этом качестве, но никогда не знаешь, как будут развиваться события», — сказал игрок сборной Испании.
На вопрос о том, может ли он посвятить себя тренерской карьере, Рамос ответил: «Впереди у меня много лет карьеры, и ещё ничего не решено. Однако это один из возможных вариантов».