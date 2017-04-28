Член комитета ФИФА признал вину по обвинениям в коррупции

Член комитета Международной федерации футбола по аудиту и президент футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признал свою вину по обвинениям в коррупции, сообщает AP. Он обвинялся в получении взяток, а в 2011-м в обмен на голос Лая он получил $ 100 тыс. от неназванного чиновника Азиатской конфедерации футбола.
Также он получил почти $ 850 тыс. от разных футбольных чиновников за помощь в их интересах. Лай признал себя виновным по всем статьям, при этом признавшись в сокрытии иностранных банковских счетов. Он дал своё согласие на выплату более $ 1 млн штрафа.