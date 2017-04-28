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Конте не смог прервать зажигательный танец Чалобы после победы в Кубке

28 апреля 2017, пятница. 11:15. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте побывал в раздевалке молодёжной команды, которая выиграла Кубок Англии. В финале, состоящем из двух матчей, лондонцы обыграли сверстников из «Манчестер Сити» (5:1). Первая встреча завершилась вничью (1:1).

Антонио Конте хотел похвалить защитника Тревора Чалобу – автора одного из голов «Челси», но футболист не заметил итальянца и начал исполнять зажигательный танец. Конте, как и другие игроки первой команды, включая капитана Джона Терри оценили движения Чалобы, после чего Конте всё же пожал руку защитнику.

Отметим, что Тревор Чалоба является младшим братом защитника первой команды «Челси» Натаниэля Чалобы.

Видео танца Чалобы также можно посмотреть на официальной странице «Челси» в "Твиттере".

Источник: Официальный "твиттер" ФК "Челси" Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте
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