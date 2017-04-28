Косельни может пропустить матч «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

Защитник и капитан «Арсенала» Лоран Косельни может не принять участия в лондонском дерби. Об этом стало известно на пресс-конференции в преддверии матча 35-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур». С чем связано возможное отсутствие французского футболиста, не сообщается.
«Мустафи выбыл на две недели. Есть неопределённость по Косельни. Вчера были положительные новости от врачей. Вероятность того, что он сыграет, — 60/40», — цитирует Венгера Mirror.
Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» состоится 30 апреля. Начало – в 18:30 мск.