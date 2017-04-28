Смолов признан MVP 25-го тура РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов признан MVP 25-го тура российской Премьер-Лиги. Вторым стал форвард ЦСКА Витиньо, тройку замкнул полузащитник «Спартака» Фернандо.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Смолов, забивший гол в выездной игре с «Амкаром» (2:0), набрал 11 баллов. Ещё два очка он получил в опросе в соцсети «ВКонтакте», одно — на странице проекта MVP.
На звание MVP 25-го тура РФПЛ также претендовали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Бибрас Натхо (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит») и Александр Головин (ЦСКА).