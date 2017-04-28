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Зайцев: сыграй я, как Рамос с «Баварией», отправился бы уже в Новороссийск

28 апреля 2017, пятница. 14:46. Футбол

Защитник «Амкара» Николай Зайцев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что хотел бы продлить контракт, истекающий летом 2018 года, а также поведал о том, как ему работается под руководством Гаджи Гаджиева.

«Хочу отработать контракт в «Амкаре». Он у меня действует до конца следующего сезона. Если предложат продлить, это будет здорово, потому что я полностью привык к Перми, комфортно чувствую себя как в команде, так и в городе. Надеюсь, у меня впереди ещё хорошая жизнь в «Амкаре».

Прибавил ли я в тактике в «Амкаре»? Конечно. Самый главный нюанс, над которым Гаджиев со мной работает. Когда я только начинал играть за «Амкар», было много суеты, а сейчас я уверен – не только в себе, но и в ребятах. Понятно, что не без ошибок, но они у всех бывают. Столько бывает привозов даже в самых сильных лигах. Мы ещё цветочки. Да если бы я сыграл так же, как Серхио Рамос с «Баварией», меня Муслимыч уже отправил бы в отпуск в Новороссийск», — рассказал Зайцев.

Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Реал Мадрид Гаджи Гаджиев Николай Зайцев Серхио Рамос
Новости. Футбол
28 апреля 2017, пятница
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