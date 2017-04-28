Григорян не явился на интервью из-за того, что неудачно прищемил руку дверью

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян не явился на обязательное послематчевое интервью после домашней игры 25-го тура РФПЛ с «Томью» (3:3) из-за вывиха руки, сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев. На послематчевое флеш-интервью и на пресс-конфедерацию вместо Григоряна пришёл старший тренер команды Дмитрий Безняк.
«После матча Григорян неудачно прищемил руку дверью, из- за чего случился вывих. У нас очень сильные ветра в Махачкале, сквозняком закрыло дверь, и получилась такая нелепая ситуация. После встречи мы отвезли тренера в больницу, но нечего страшного рентген не показал. Сейчас специалист уже вернулся к работе», — цитирует Исаева ТАСС.
Согласно части 1 статьи 106 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза неучастие игрока или официального лица клуба в обязательной пресс-конференции или интервью после матча чемпионата России может облагаться штрафом в размере 50 тыс. рублей.