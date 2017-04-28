ФИФА отстранила футбольного чиновника на 90 дней

Член комитета ФИФА по аудиту и соблюдению норм Ричард Лай, который также является и президентом футбольной ассоциации Гуама, временно отстранён на срок 90 дней.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, решение об отстранении принял глава арбитражной палаты независимого комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт по просьбе председателя следственной палаты Корнеля Борбели на основании кодекса по этике. Отстранение может быть продлено на дополнительный период, не превышающий 45 дней.
В течение этого времени вышеупомянутому лицу запрещено заниматься деятельностью, связанной с футболом, на национальном и международном уровнях.
Лай обвинялся в получении взяток, а в 2011-м в обмен на голос на президентских выборах он получил $ 100 тыс. от неназванного чиновника Азиатской конфедерации футбола. Также он получил почти $ 850 тыс. от разных футбольных чиновников за помощь в их интересах. Лай признал себя виновным по всем статьям, при этом сознавшись в сокрытии иностранных банковских счетов. Он дал своё согласие на выплату более $ 1 млн штрафа.