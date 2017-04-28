В. Габулов: «Арсеналу» Т красивая игра нужна в меньшей степени, чем победы

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Был очень важный матч для нашей команды. Все ребята прекрасно понимали цену результата игры, выходили максимально отмобилизованные для того, чтобы победить. Конечно же, присутствовало определённое давление, поскольку отступать дальше некуда. Слава богу, что всё сложилось удачно и удалось победить. Движемся дальше.
Почему обе команды играли так натужно? Скорее всего, это давление. Может быть, усталости как таковой ещё нет. А вот давление — да. И для нас, и для «Крыльев» это был матч за шесть очков. Нам вообще нельзя было не то что проигрывать, даже вничью играть. Это наложило свой отпечаток на рисунок игры. Мы сконцентрировались в первую очередь на том, чтобы добиться победы, и делали для этого максимум возможного.
Некоторые ребята недовольны тем, какое качество футбола мы показали. Но я им сказал, что лучше мы будем играть плохо, но будем выигрывать. Сегодня нам красивая игра нужна в меньшей степени, чем победы. Какой толк от того, что мы достойно играли с «Краснодаром», а в итоге проиграли? Поэтому нам сейчас нужно играть только на победу", — сказал Габулов в эфире программы «8-16».