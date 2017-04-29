Галактионов: юношеская сборная России должна вырабатывать психологию победителя

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) Михаил Галактионов прокомментировал победу команды в турнире Slovakia Cup. В финале россияне со счётом 3:1 обыграли юношескую сборную США.
«Матчи показали, что как у отдельных игроков, так и у команды в целом есть большой резерв, чтобы дальше прибавлять. Я всегда подчёркиваю, что нам нужно улучшать качество игры, ни в коем случае не останавливаться, действовать от себя.
Мы очень рады, что выиграли Slovakia Cup. Мы становимся сильнее, увереннее в себе и поэтапно, шаг за шагом, движемся к первому отборочному раунду чемпионата Европы — 2018 U19. Турнир в Словакии – один из этапов подготовки к нему. В таких соревнованиях мы должны вырабатывать психологию победителей, показывать качественную игру и добиваться положительного результата, что нам сегодня и удалось", — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.