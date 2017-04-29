Хави: Почеттино не является моим врагом, он один из лучших тренеров в АПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави ответил на высказывание главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, который ранее заявил, что испанский футболист является его врагом с тех пор, как они были соперниками по каталонскому дерби. Так аргентинский специалист отреагировал на слова Хави о том, что полузащитник «шпор» Деле Алли подошёл бы под стиль наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Интервью 37-летнего игрока было опубликовано таблоидом The Sun.
«Мне жаль, поскольку интервью в The Sun было фейком, и оно стало причиной таких слов со стороны Почеттино. У меня нет врагов в жизни и в футболе, и Почеттино не является моим врагом. Он хорошо справляется в „Тоттенхэме“, он один из лучших тренеров в АПЛ», — цитирует Хави Daily Nation.