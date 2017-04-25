Хави: Алли подходит под стиль игры Гвардиолы, он один из лучших в Европе

Полузащитник «Аль-Садд» Хави полагает, что во время летнего трансферного окна «Манчестер Сити», которым руководит хорошо ему известный Хосеп Гвардиола, попытается заполучить Деле Алли. Хави работал под руководством испанского тренера в «Барселоне».
«Я говорил с Пепом, для него важно летом подписать контракт с английским игроком. Я уверен, что он будет искать футболистов по всей Европе, но Премьер-лига в приоритете.
На данный момент лучший английский игрок – это Деле Алли. Он один из лучших в Европе. Он является техничным футболистом, а такие нравятся Гвардиоле, он также подходит под его стиль игры.
Уверен, что «Тоттенхэм» не захочет отпускать Алли, но у «Манчестер Сити» есть большие финансовые ресурсы», — цитирует Хави The Sun.
Британские СМИ ранее сообщали, что «Манчестер Сити» не будет бороться за Алли, а сфокусируется на более реальных целях.