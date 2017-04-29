«Арсенал» проявляет интерес к Мурильо

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения колумбийского защитника миланского «Интера» Джейсона Мурильо. Как сообщает TMW, летом 2017 года 24-летний футболист, скорее всего, покинет ряды нерадзурри. Уже сейчас на него претендуют несколько европейских клубов, в число которых входят и «канониры».
Мурильо перешёл в «Интер» из «Гранады» летом 2015 года, подписав контракт на 5 лет. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 24 матча в чемпионате Италии, однако результативными действиями не отметился.