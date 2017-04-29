«Манчестер Сити» включился в борьбу за Тилеманса

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Андерлехта» Юри Тилемансом. Как сообщает Sky Sports, «горожане» хотят приобрести 19-летнего игрока сборной Бельгии в конце нынешнего сезона.
Также на Тилеманса претендуют «Интер», «Эвертон» и «Монако». Ранее сообщалось, что монегаски уже достигли соглашения с 19-летним игроком и бельгийским клубом.
Трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 32 матча в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.