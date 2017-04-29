Дибала: мне очень многого не хватает для того, чтобы быть как Дель Пьеро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала по просьбе журналистов сравнил себя с легендой туринцев Алессандро Дель Пьеро.
«Дель Пьеро — пример для подражания. Будет трудно идти по его стопам как на поле, так и вне его. Он очень хороший человек и потрясающий футболист. Определённо, в штрафной площади он действовал лучше и забил намного больше голов, чем я. Мне очень многого не хватает для того, чтобы быть как Дель Пьеро, но я — не он.
Я никогда не буду просить номер 10. Если клуб предложит мне его, тогда мы обсудим это. Моё будущее? Я хочу стать легендой «Ювентуса», - сказал Дибала в интервью Sky.