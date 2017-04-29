Вайнцирль: три гола в течение нескольких минут придали «Шальке» уверенности

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал разгромную гостевую победу над «Байером» (4:1) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Команда из Гельзенкирхен уже к 18-й минуте сумела забить три мяча.
«Мы очень рады этой полностью заслуженной победе. Конечно, в начале встречи нам немного повезло. Мы вполне могли оказаться в положении отыгрывающейся стороны. Три гола в течение нескольких минут придали нам уверенности в своих силах. Было видно, что мы можем успешно комбинировать и хорошо атаковать. Мы также решили в свою пользу много единоборств.
Важно, что сразу после перерыва мы сделали счёт 4:0. Я надеюсь, что этот позитивный стимул мы сможем перенести и на следующие три матча. В этих матчах мы постараемся набрать как можно больше очков", — приводит слова специалиста официальный сайт «Шальке».