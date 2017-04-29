Куман признал, что «Эвертону» в последнее время не хватает мотивации

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман признал, что мотивация игроков «ирисок» стала для него проблемой в последнее время.
«Может быть, нам нужно изменить свой менталитет, потому что в матче против «Вест Хэма» я почувствовал упадок концентрации, а может даже и мотивации. Когда у игроков появляется ощущение конца сезона, это очень плохо. Это то, что мне не нравится.
Многое зависит от тренера, нужно найти слова и мотивировать команду. Если мы не позволим «Арсеналу» увеличить отрыв, и он останется тем же, то в последнем туре всё будет в наших руках: игра с «канонирами» при двух очках отставания. Ну а если мы отстанем, придётся искать другой способ для мотивации", — цитирует Кумана Sportsmole.