Шнуров сравнил стадион «Крестовский» со «Звездой смерти» из «Звёздных войн»

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил новый стадион в Санкт-Петербурге со «Звездой смерти» из космической саги «Звёздные войны».
«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды смерти», её верхнюю часть, из «Звёздных войн».
Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем», — заявил музыкант в интервью RT.
Напомним, что строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году, а первый матч на новой арене «Зенит» провёл 22 апреля 2017 года.
26 апреля Шнуров дал пресс-конференцию, на которой, в числе прочего, заявил: «Спартак» не чемпион. Фредди Меркьюри – чемпион!»
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Шнуров: «Спартак» не чемпион. Фредди Меркьюри – чемпион!
Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал про Кержакова, чемпионство «Спартака» и песни про «Зенит».
Шнуров: юбилей «Ленинграда» пройдёт на стадионе «Спартака», спою там про «Зенит»