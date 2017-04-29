Спаллетти: «Рома» снова насладится римским дерби с «Лацио»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от римского домашнего дерби с «Лацио». Встреча пройдёт в рамках 34-го тура чемпионата Италии на стадионе «Олимпико» 30 апреля.
«Римские дерби — это очень эмоциональные матчи. Одно удовольствие принимать участие в таких играх, и это хороший опыт. Мне нравится испытывать такие ощущения. Дерби существуют, чтобы ими наслаждаться, и завтра мы это снова сделаем», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
В матче первого круга «Рома» обыграла «Лацио» со счётом 2:0.