Вратарь «Валенсии» Алвес отбил 3 пенальти из 4 в исполнении Роналду

Голкипер «Валенсии» Диего Алвес отразил пенальти в исполнении форварда «Реала» Криштиану Роналду на 56-й минуте матча между командами в 35-м туре Примеры, завершившемся победой мадридской команды со счётом 2:1.
Как пишет Gracenote Live, Алвес отразил третий пенальти из четырёх, пробитых в его ворота, в исполнении Роналду. Кроме того, это шестой отражённый бразильским голкипером 11-метровый в нынешнем сезоне, что является новым рекордом Примеры. Алвес также является рекордсменом по количеству отражённых 11-метровых в истории чемпионата Испании — 22.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».