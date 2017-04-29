Лам повторил рекорд, выиграв Бундеслигу в 8-й раз

«Бавария» после гостевой победы над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила пятый подряд и 27-й в истории титул чемпиона страны.
Капитан мюнхенской команды Филипп Лам повторил рекорд, выиграв чемпионат Германии в 8-й раз в карьере. По восемь раз Бундеслигу также выигрывали три других игрока «Баварии»: Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер и Мехмет Шолль.
33-летний Лам не сможет стать единоличным рекордсменом, так как по окончании текущего сезона завершит карьеру игрока.