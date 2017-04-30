Тренер «Тюмени»: 19-летний парень привёз третий гол. Может, жениться ему надо…

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко поделился впечатлениями от выездного матча 35-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:1) и раскритиковал 19-летнего защитника Павла Шакуро.
«Впечатления от игры самые негативные. Я не припомню, чтобы при таком количестве голевых ситуаций проигрывала команда. Причём эти ситуации возникали не сами по себе, а мы разыгрывали мяч! В ногу бьющему вкладывали! У меня пальцев не хватит на руках, чтобы сосчитать эти голевые ситуации! И это не какое-то невезение, а недостаток мастерства и менталитета. Понимания, что надо как можно раньше наносить удар. А сколько ещё ударов приняли на себя защитники! Потому что медлим с ударом. Критерий удара не только сила и точность, но и быстрота. А сколько было подходов, когда надо было бить, а мы все ищем, куда отдать. Возмутительная игра у чужих ворот! Просто возмутительная!
Что скажу об обороне? Да не было у неё никакой нагрузки. А гол, который мы пропустили, – это третий гол в исполнении Шакуро. Проиграл он борьбу на дальней штанге (изображает зеваку). Может быть, жениться ему надо. Не знаю, о чём он думает", — цитирует Ивченко сайт ФНЛ.