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Энрике: победа в каталонском дерби получилась очень красивой

30 апреля 2017, воскресенье. 00:19. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Думаю, победа получилась очень красивой. Это был серьезный матч, но мы играли здорово. Мы знали, что прессинг может принести намного больше пользы во втором тайме, потому что соперник подустанет.

В первом тайме у нас не было настоящих моментов, но после перерыва всё наладилось. Высокий темп обеспечил команде победу", — цитирует Энрике Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Эспаньол Луис Энрике
Новости. Футбол
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